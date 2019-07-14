والي الخرطوم يوجه بتشديد الرقابة على الوقود

ترأس الفريق الركن أحمد عابدون حماد والي ولاية الخرطوم المكلف اليوم الأحد اجتماعا خاصا بالوقود ضم اللجنة الاقتصادية العليا المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي واتحاد غرف النقل السوداني وغرفة النقل والبترول بولاية الخرطوم.

وشدد عابدون على أهمية الرقابة وتفعيلها وإحكامها منعا لتسريب الوقود والذي بدوره يتسبب في أزمة الوقود التي تنسحب بدورها مؤثرة ومسببة لأزمة المواصلات التي أرهقت المواطن، موجها بالعمل الفوري والعملي والناجع للمشكلة، مشددا على وجوب إجراءات احترازية لضبط صرف الوقود بتكوين لجان مشتركة تنسق فيما بينها وضوابط من قبل المحليات والمعتمدين فيما يخص صرف الوقود للمشروعات الزراعية بها وإعادة النظر في مسألة التصاديق والعمل على تفعيل الأجهزة الأمنية في الرقابة.

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ووجه الوالي بحسب سونا – بفك التصاديق الخاصة بالمستشفيات فورا ومنحها حصتها من الوقود وتوفيق أوضاعها، كما أكد أن هدف الحكومة هو خدمة المواطن السوداني وخدمة مواطن الولاية على وجه الخصوص.

كما ناقش الاجتماع أهمية التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة وعمل آليات جديدة للتصاديق وعملية ضبطها وتفعيل مبدأ المحاسبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)