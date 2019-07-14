بالفيديو: مختصون في علم النفس يتقدمون بمبادرة لمعالجة الخلل النفسي بين طرفي التفاوض (المجلس العسكري وقوى الحرية)

كشفت الاخنصاصية في علم النفس الدكتورة ابتسام محمود عن وضع مبادرة نفسية لخبراء علم النفس والاجتماع لحل الازمة السياسية الراهنة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مؤكدة – خلال حديثها لبرنامج صباحات سوداني على قناة سودانية 24 – مؤكدة بان المشكلة القائمة بين فرقاء التفاوض هي مشكلة نفسية واجتماعية .

وقالت ابتسام:(كل المبادرات المطروحة هي سياسية ومبادرات عسكرية وما في مبادرة نفسية اجتماعية والمشكلة هي نفسية اجتماعية وعدم الاتفاق ذاته هو مشكلة نفسية اجتماعية) وأشارت الى طبيعة المبادرة حيث قالت:(انو نجلس مع الجهات العليا لنقرب وجهات النظر) موضحة بان الخلل فيها خللا نفسيا متمثل ضعف في بعض المهارات ومرتبط بعدم الثقة وعدم توحيد الهدف مؤكدة بانه اذا لم لم يتم تدريب المتفاوضين في هذا المجال ستستمر الازمة دون حل.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)