العون الإنساني تنظم ملتقى منظمات المجتمع المدني والشباب

التاريخ: 14-يوليو-2019
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كشفت مفوضية العون الإنساني عن عقد ملتقى تفاكري تشاوري للمنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية الثلاثاء المقبل.
وقال محمد السناري مفوض العون الإنساني الجديد بحسب (smc) إن الملتقى بغرض التحضير للمرحلة المقبلة وخلق جسد للتواصل مع المنظمات ومزيد من الثقة مع المفوضية، مشيراً إلى طرح السياسة الجديدة وخطة المفوضية للمرحلة المقبلة لجميع المنظمات بجانب تحديد ما هو مطلوب من المنظمات لدعم المرحلة المقبلة وتحديد أولويات العمل الطوعي والإنساني في المرحلة القادمة.
وشدد السناري على ضرورة تحريك الدعم والاتفاق مع المنظمات الوطنية لقيادة المبادرات في إطار المبادات الإنسانية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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