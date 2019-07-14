السعودية والإمارات تنقذان الموسم الزراعي في السودان

التاريخ: 14-يوليو-2019
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تنطلق سفينة محملة بما يزيد على 50 ألف طن من المغذيات الزراعية “اليوريا” واحتياجات المزارعين، من ميناء الجبيل الصناعي بالسعودية إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم، بشكل عاجل، لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول تأكيده أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي الإمارات والسعودية استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظراً لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان.
وأوضح المصدر أن هذه المساعدات جاءت امتداداً للدعم المالي البالغ 3 مليارات دولار والذي قدمته السعودية والإمارات، منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي، لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني. وأضاف أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمانه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستناداً إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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