مفوضية الاختيار تشرع في تشغيل أكثر من (12) ألف خريج

أعلنت المفوضية القومية لاختيار الخدمة عن بدء تنفيذ مشروع توظيف أكثر من (12) ألف خريج بالخرطوم والولايات، مؤكدة حرصها على شغل الوظائف وفقاً للشروط المطروحة بكل شفافية في إجراء المعاينات للمتقدمين دون الرجوع إلى شرط التقديم في الفترات السابقة.

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وقال مولانا حسن مختار الأمين العام للمفوضية بحسب (smc) إن العدد المشار إليه يشمل تشغيل الخريجين في مؤسسات الضرائب والأرصاد بجانب معامل بنك الدم المركزي (استاك)، كاشفاً عن طرح عدد كبير من الوظائف للقطاع الصحي والطبي في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن جميع الوظائف المطروحة سيتم شغلها عبر لجان محايدة وإجراء الامتحانات للخريجين الذين استوفوا الشروط.

وأشار مختار إلى أن دخول المعاينات لا يشترط التقديم لها مسبقاً، ولكل خريج الحق في دخول المعاينة في حالة اكتمال اجراءاته خلال اليوم نفسه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)