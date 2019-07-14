التاريخ: 14-يوليو-2019
36 مشاهدة
أعلنت المفوضية القومية لاختيار الخدمة عن بدء تنفيذ مشروع توظيف أكثر من (12) ألف خريج بالخرطوم والولايات، مؤكدة حرصها على شغل الوظائف وفقاً للشروط المطروحة بكل شفافية في إجراء المعاينات للمتقدمين دون الرجوع إلى شرط التقديم في الفترات السابقة.
وقال مولانا حسن مختار الأمين العام للمفوضية بحسب (smc) إن العدد المشار إليه يشمل تشغيل الخريجين في مؤسسات الضرائب والأرصاد بجانب معامل بنك الدم المركزي (استاك)، كاشفاً عن طرح عدد كبير من الوظائف للقطاع الصحي والطبي في عدد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن جميع الوظائف المطروحة سيتم شغلها عبر لجان محايدة وإجراء الامتحانات للخريجين الذين استوفوا الشروط.
وأشار مختار إلى أن دخول المعاينات لا يشترط التقديم لها مسبقاً، ولكل خريج الحق في دخول المعاينة في حالة اكتمال اجراءاته خلال اليوم نفسه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية الاختيار تشرع في تشغيل أكثر من (12) ألف خريج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.