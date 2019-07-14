خبير اقتصادي يدعو لإغلاق صادر الخراف

دعا أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين أ.د. عصام الدين عبدالوهاب بوب، إلى إغلاق باب صادر الخراف ولو جزئياً لتوفير الخراف للمواطنين بالداخل بأسعار معقولة لمقابلة عيد الفداء العظيم، خاصة وأن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخراف هذا العام.

وأضاف بوب أنه بالرغم من الإجراءات التي درجت الحكومة على اتخاذها سنوياً لاحتواء الأسعار الخرافية للخراف والتي من بينها توفير الخراف بالأقساط للعاملين بالدولة، إلا إن هذه المشكلة ظلت تتكرر وعصية على مثل هذه المعالجات.

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وعدد بوب بحسب الشروق – أسباب ارتفاع أسعار الخراف منها ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، بجانب ارتفاع مدخلات إنتاج هذه الخراف والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية والأمباز وغيرها، فضلاً عن حاجة الدولة إلى عائدات صادر هذه الخراف من العملات الصعبة، إضافة إلى الفوضى الاقتصادية والإدارية لعدم وجود حكومة.

وأبان أن الحل السريع والعاجل لهذه المشكلة يكمن في ما فعلته ولاية الخرطوم بتوفيرها الخراف للعاملين بالدولة، ولكن يجب أن يكون نموذجاً يتم تطبيقه على نطاق واسع على كل المواطنين في الولايات المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)