الشيكات المضروبة تهدد أسواق السيارات بالانهيار

التاريخ: 14-يوليو-2019
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أظهرت جولة ميدانية بأسواق السيارات بالخرطوم، الأحد عن ركود في حركة البيع والشراء في ذات الوقت الذي شهدت فيه عربات النقل العام والبضائع إنخفاضاً في الأسعار. وكشف مصطفى تاجر سيارات بكرين الخرطوم في الأثناء عن انتشار في ظاهرة التزوير والشيكات المضروبة بالسوق بعد تمدد حركة البيع بالشيكات حيث وقع عدد كبير من التجار ضحايا فيها، وأكد أن حالة من الركود تسيطر على حركة البيع والشراء أرجعها لما وصفه تخوف الناس من تذبذب العملة وماينتج عنها من خسائر. وأشار إلى أن معظم عمليات البيع باتت تتم عبر (المقايضة) للعربات.
من جانبه أكد المعز مبارك تاجر بكرين بحري بحسب الإنتباهة عن انخفاض في أسعار عربات النقل العام والبضائع مع توفر العرض وضعف الطلب، وأوضح أن أسعار السيارات تبلغ نحو (2) مليون جنيه للتوسان (2015م) ، مليون و (600) الف كوريلا (2015م) وتزيد بنحو (50) الف جنيه، مع تقدم الموديل ، وبلغ سعر دفار ميتسوبيشي (2016م) (2) مليون و(500) الف جنيه.
وتشير المعلومات الصحيفة أن اسعار السيارات بكرين الخرطوم تبلغ (1.300.000) كوريلا (2015)م (850.000) آكسنت (2015) م، (1.500.000) هايس تايوتا، (1.500.000) توسان (2015م) ، (1.800.000) سنتافي (2013) ، (3.500.000) لاندكروزر ، آكسنت دبدوب (2015م) (800.000)، آكسنت خليجي (2011م) (700.000) روزا ميتسوبيشي (2013) (1.700.000).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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