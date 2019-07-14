الرئيس العراقي يؤكد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية

اكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاحد التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والسفارات العاملة في البلاد.

وجاءت تصريحات صالح خلال لقائه بالسفير البحريني في العراق صلاح المالكي، الذي استأنف عمله في سفارة البحرين في بغداد بعد أن هاجم محتجون غاضبون مبنى السفارة في أواخر يونيو.

كما نقل البيان عن صالح قوله "العراق ملتزم بحماية مقر البعثات الدبلوماسية والسفارات وتوفير بيئة آمنة لعملهم."

وأعرب صالح عن امتنانه لملك البحرين لدعمه للعراق والتعامل الإيجابي مع حادثة اقتحام مبنى السفارة في بغداد.

ومن جانبه، أكد المالكي على "دعم بلاده للعراق ووحدته وسيادته، فضلًا عن تأكيد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك".

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وبعد المظاهرة، استدعت الحكومة البحرينية المالكي للتشاور بشأن حالة السفارة في بغداد. عاد السفير البحريني في الأيام الأخيرة لاستئناف مهامه في السفارة.

كما في مساء يوم 27 يونيو، اقتحم المحتجون الغاضبون سفارة البحرين في بغداد وأسقطوا العلم البحريني، احتجاجًا على المؤتمر الذي ترعاه الولايات المتحدة في البحرين بهدف الترويج لخطة سلام الشرق الأوسط الأمريكية، المسماة "صفقة القرن".

واقتحم العشرات من المحتجين السفارة في حي المنصور الغربي في بغداد، معربين عن رفضهم لما يسمى بورشة "السلام على الازدهار" في المنامة، يومي 25 و26 يونيو.

وفي وقت لاحق، وصلت قوات الأمن العراقية إلى الموقع وسيطرت على الوضع بعد أن طوقت مبنى السفارة وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع.