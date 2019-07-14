عاجل.. مقتل 5 مدنيين وجرح 8 بقذائف على حلب الجديدة

قتل 5 أشخاص وجرح 8، مساء اليوم الأحد، بسبب سقوط قذائف بمحافظة حلب. دمشق - سبوتنيك. وأفاد مصدر بالشرطة السورية لسبوتنيك بـ"مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين بسقوط قذائف صاروخية على حي حلب الجديدة".

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