إيران تنفي إجراء محادثات مع الولايات المتحدة على أي مستوى

وقال عباس موسوي للصحفيين "الجمهورية الاسلامية ليست منخرطة في أي مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين على أي مستوى."
كما رفض بعض التقارير الإعلامية بأن إيران تجري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين من خلال الوساطة الروسية.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الدولي الهام في مايو 2018، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات غير مسبوقة على الجمهورية الإسلامية واقترحت مفاوضات بشأن القضايا الشائكة.
ومع ذلك، نفى كبار القادة الإيرانيين دعوات الولايات المتحدة لإجراء محادثات، قائلين إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن تحت الضغط.
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