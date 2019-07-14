بلال أردوغان يوزع أراضي الدولة التركية على أصدقائه

كشف تقرير صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي، نقل بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ملكية قطعة تفوق قيمتها 158 مليون ليرة تركية، إلى أحد أصدقائه، بشكل غير قانوني.
وأوردت صحيفة زمان التركية نقلاً عن تقرير للصندوق أن بلال أردوغان، نقل ملكية الأرض في منطقة أتاشهير الراقية، إلى صديقه براك أكسوس، وشركائه، دون مزايدة أو مناقصة عامة.
وبموجب ذلك انتقلت ملكية الأرض إلى شركات يملكها صديق نجل الرئيس التركي، وأوضحت جريدة "بيرجون" التركية أن الشركة حصلت على قطعة الأرض لتشييد مشروع سكني على مساحة 35 ألف و788 متراً مربعاً.
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