الدراجي: الجزائر ليس المرشح الأكبر للفوز ببطولة الأمم الأفريقية

تحدث المعلق الجزائري، حفيظ الدراجي، عن حظوظ منتخب بلاده في التأهل للنهائي والفوز بالبطولة بالإضافة لحظوظ المنتخبات الأخرى والأمور التنظيمية في البطولة.

قال المعلق الرياضي بمجموعة قنوات "بي إن سبورت"، حفيظ دراجي إن منتخب الجزائر ليس المرشح الأكبر لحصد بطولة أمم أفريقيا 2019.

وأضاف دراجي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن حظوظ الجزائر تتساوى مع المنتخبات الثلاثة الأخرى.

وتابع دراجي قائلا "منتخب الجزائر، لديه فريق قوي ولكن ليس من المرجح حصده للبطولة، ولكنه يبذل قصارى جهده".

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وردا على سؤال "سبوتنيك" حول تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال نصف النهائي والأدوار السابقة أكد أن ما بذله "محاربو الصحراء" خلال البطولة جعل الجماهير العربية عامة والمصرية خاصة تتعاطف معهم.

وحول تصريحاته السابقة لـ"سبوتنيك" بشأن عدم قدرة المنتخب الجزائري على التأهل للأداور الإقصائية وحصد البطولة، أكد دراجي أن ما زال عند رأيه أن الجزائر غير المرشح الأكبر لحصد بطولة أمم أفريقيا 2019، ولكنه يبذل قصاره جهده هم محاربون بحق.

وأثنى دراجي على التنظيم المصري لبطولة أمم أفريقيا 2019، متمنيا النجاح حتى نهاية المسابقة القارية.