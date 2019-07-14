الصحة العالمية توصي بتطعيم الحوامل والمرضعات ضد الإيبولا في الكونغو

وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ،جاساريفيتش، إلى أن الخبراء ينصحون النساء الحوامل المعرضات بصورة كبيرة لخطر الإصابة بالعدوى والوفاة الناجمة عن فيروس "إيبولا" بضرورة تناول اللقاح الواقي من الإصابة بهذا المرض المميت.

وأكد، جاساريفيتش، أن جميع النساء الحوامل اللائي جرى تطعيمهن سيخضعن للمراقبة عن كثب حتى وضع أطفالهن، من أجل الـاكد من خلو اللقاء من آثار سلبية على النساء.

وبحسب بيانات الصحة العالمية فقد تم تطعيم أكثر من 80 ألف شخص حتى الآن ضد فيروس "إيبولا" في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

يذكر أن آلاف الأشخاص جرى تطعيمهم باللقاح في إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة منذ عام 2015، رغم أنه ما زال في مراحله التجريبية، إلا أن هذه الدراسات تشير إلى أن المصل آمن.

ووفق تقرير وزارة الصحة الكونغولية، حول الوضع الوبائي لفيروس الإيبولا فإن ما مجموعه 1648 عامل صحي توفوا جراء إصابتهم بهذا الداء في شمال شرق الكونغو الديمقراطية، منذ إعلان تفشيه في آب/أغسطس2018.