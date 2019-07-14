"أودي Q8" تتصدر مبيعات الشركة في الشرق الأوسط

شهدت مبيعات أودي الشرق الأوسط من الطرازات الرئيسة نموًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام، خاصةً أودي Q8.
أودي Q8 حققت أعلى مبيعات لعام 2019 حيث بلغت نسبتها 20% من إجمالي المبيعات في المنطقة. تليها أودي A8 و التي ارتفعت مبيعاتها 36% خلال الفترة نفسها في العام الماضي، ولا سيِّما في المملكة العربية السعودية السوق الأسرع نموًا، والتي حققت ارتفاعاً بنسبة 12% في إجمالي المبيعات للعام الحالي.
كان الطلب عليى أودي Q8 مرتفعًا منذ طرحها في المنطقة، حيث صممت أودي Q8 لتكون الرفيق الأمثل لأوقات العمل والراحة بفضل ما تتمتع به من تجهيزات متطورة وتقنيات اتصال شاملة وقوة متفوقة للقيادة على الطرق الوعرة، وأدى هذا المزج بين تجهيزات الفخامة والأداء إلى نمو قطاع السيارات الرياضية الـ SUV إجمالًا في أودي الشرق الأوسط بنسبة 16%. وفي الوقت الراهن، تشكّل مبيعات الفئة Q أكثر من 50% من إجمالي حجم مبيعات أودي الشرق الأوسط.
أما أودي A8 الحاصلة على جائزة أفخم سيارة في العالم لعام 2018 والمتوفرة الآن بمحركي V8 وV6، حققت نمواً بنسبة 36% هذا العام في المنطقة، وخاصةً في المملكة العربية السعودية، التي تستأثر بـ26% من إجمالي مبيعات السيارة في المنطقة.
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