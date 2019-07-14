الهلال يستقبل مدافع تونسي خلال ساعات

الخليج 365 : يصل الخرطوم مساء اليوم”الأحد” لاعب البنزرتي التونسي شهاب وذلك توطئةً لتعاقده مع الهلال السوداني في الانتدابات الصيفية. وكان الجهاز الفني للهلال بقيادة نبيل الكوكي قد أمنّ في تقريره الفني على دعم صفوف الفريق بمدافع قوي. وينتظر أنّ يخضع اللاعب التونسي إلى فحوصات طبيةٍ قبل توقيعه في الكشوفات. ويعمل الهلال جاهدًا من أجلّ رفد صفوفه بأفضل العناصر لمجابهة تحديات الموسم المقبل على الصعيد المحلي والخارجي.

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