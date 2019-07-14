زلزال بقوة 7,3 درجة يضرب إندونيسيا

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الخليج 365:
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد، أن زلزالا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية.
وأوضحت الهيئة أن “الزلزال كان بقوة 7.3 درجة، ووقع على عمق 10 كيلومترات”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.
ولم ترد أي أنباء بعد عن ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.
يذكر أنه في 24 من الشهر الماضي، ضرب زلزالا عنيفا بلغت قوته 7,3 درجة السواحل الشرقية لإندونيسيا، لكن مركز التحذير المبكر من “تسونامي” في المحيط الهادئ طمأن إلى عدم وجود خطر بحدوث أمواج مدّ عال من جراء الزلزال.
ووقع الزلزال بعد ساعات قليلة على هزة أرضية بقوتها 6,1 درجة ضربت بابوازيا الواقعة في أقصى شرق الأرخبيل الإندونيسي، فيما لم ترد في الحال أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء أي من الزلزالين.
يذكر أن إندونيسيا واحدة من أكثر الدول المعرضة للكوارث الطبيعية في العالم، نظراً لوقوعها فوق منطقة حزام النار في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية التي يؤدّي احتكاكها الدائم ببعضها البعض إلى هزات أرضية وثوران براكين.
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