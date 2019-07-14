الشيكات المضروبة تهدد أسواق السيارات بالانهيار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أظهرت جولة قامت بها الانتباهة أون لاين بأسواق السيارات بالخرطوم، الاحد عن ركود في حركة البيع والشراء في ذات الوقت الذي شهدت فيه عربات النقل العام والبضائع إنخفاضا في الاسعار. وكشف مصطفى تاجر سيارات بكرين الخرطوم في الاثناء عن انتشار في ظاهرة التزوير والشيكات المضروبة بالسوق بعد تمدد حركة البيع بالشيكات حيث وقع عدد كبير من التجار ضحايا فيها، واكد ان حالة من الركود تسيطر علي حركة البيع والشراء ارجعها لما وصفه تخوف الناس من تذبذب العملة وماينتج عنها من خسائر. واشار الى ان معظم عمليات البيع باتت تتم عبر (المقايضة) للعربات.

من جانبه أكد المعز مبارك تاجر بكرين بحري عن انخفاض في اسعار عربات النقل العام والبضائع مع توفر العرض وضعف الطلب، وأوضح أن أسعار السيارات تبلغ نحو (2) مليون جنيه للتوسان (2015م) ، مليون و (600) الف كوريلا (2015م) وتزيد بنحو (50) الف جنيه، مع تقدم الموديل ، وبلغ سعر دفار ميتسوبيشي (2016م) (2) مليون و(500) الف جنيه.

وتشير المعلومات التي تحصلت عليها الانتباهة أون لاين ان اسعار السيارات بكرين الخرطوم تبلغ (1.300.000) كوريلا (2015)م (850.000) آكسنت (2015) م، (1.500.000) هايس تايوتا، (1.500.000) توسان (2015م) ، (1.800.000) سنتافي (2013) ، (3.500.000) لاندكروزر ، آكسنت دبدوب (2015م) (800.000)، آكسنت خليجي (2011م) (700.000) روزا ميتسوبيشي (2013) (1.700.000).