باج: مقتل مواطن بالرصاص في السوكي على يد مليشيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قالت لجنة أطباء السودان إنً مواطنًا قتل وأصيب آخرين اليوم”الأحد” بمدينة السوكي في ولاية النيل الأزرق.

وبحسب البيان الذي أطلّع عليه”باج نيوز” فإنّ المواطن أنور حسن إدريس قتل برصاصة في الرأس من قبل مليشيات.

وأضاف البيان””وقعت عدد من الإصابات بينهم حالات خطرة تمّ نقلها لمستشفى مدينة سنار”.

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وفي الخامس من يوليو الماضي، توصّل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاقٍ يقضي بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات لفترة انتقالية تمهيدًا لإجراء انتخابات في البلاد.

ولم يتمّ التوقيع الرسمي على الاتفاق بعد تأجيله من”السبت” إلى اليوم”الأحد” بطلبٍ من قوى الحرية والتغيير بحسب ما ذكر الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد في مؤتمرٍ صحفي.

وكان الجيش السوداني قد عزل الرئيس عمر البشير من الحكم بعد”30″ عامًا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ما أدى إلى اندلاع ثورة شعبية.

باج نيوز