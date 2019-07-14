اسئلة في بريد حزب التحرير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تقوم فكرة حزب التحرير علي الدعوة لاقامة دولة الخلافة وتحت شعار خلافة علي منهاج النبوة يمارس دعوته ، وهذا الشعار لا خلاف حوله بين المسلمين فهو كلام جيد جدا ومبشر لكن الشعار وحده لايكفي ولابد من التطبيق علي الارض ، وقبل هذا لابد من الاجابة علي السؤال الاساسي وهو ماهي الآلية التي يعتمدها الحزب لتسلم السلطة واقامة الخلافة علي الارض؟ والمعروف ان الحزب يرفض اقامة الانتخابات ويراها وسيلة غير شرعية ولايؤمن بالعمل الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة وربما من هذا الباب جاء تخوفه من تشبيه الناس له بداعش التي تنادي بإقامة الدولة الاسلامية تحت نفس الشعار وهو خلافة علي منهاج النبوة ، وكما أسلفنا فان الشعار جيد ويلزم ان لاتتركه جهة لان ارهابيي داعش رفعوه وهم واقعا ابعد الناس عن منهاج النبوة وهديها وسماحتها ، ولحزب التحرير الحق في التخوف من تشبيهه بداعش فهو حزب مسالم وجماعة لاتقر العنف وهذا يحسب لهم بلا شك .

في الخبر ان حزب التحرير قد طعن في شرعية الاتفاق بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير ولو انه فقط انتقد الاتفاق واعترض عليه سياسيا لكان موقفه افضل من الطعن في شرعيته خاصة وان الموقف الشرعي الذي يتحدث عنه الحزب لايشكل محل اتفاق بين القوي السياسية والتيارات الفكرية في البلد مما يجعل الانتقاد من هذه الزاوية عديم الجدوي بلا شك.

الحزب طالب من أسماهم أهل القوة والمنعة والمخلصين بتسليمه السلطة لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تقوم على منهاج النبوة،

ونسأل الحزب علي اي اساس يتسلم السلطة هل بدعم من العسكر باعتبارهم اهل القوة والمنعة بحسب تعبيره ؟ وهل هذا الا الانقلاب العسكري فلماذا يدينون انقلابات عسكرية قديما وحديثا ويطلبون من العسكر ان يمكنوهم من السلطة ؟ اليس هذا ازدواجا للمعايير ؟ اليس استلام السلطة رغما عن الناس ليس الا تحكما فيهم بغير وجه حق ؟ واين الدين من كل هذا ؟ ام هل يقبل حزب التحرير بتسلم السلطة من قوي الحرية والتغيير باعتبارهم مفوضين من الشعب او علي الاقل هم التيار السياسي الذي يحظي بتاييد نسبة مقدرة من الناس ان لم نقل غالبهم وهل هذه الا الديموقراطية التي يعترضون عليها ؟

انها أسئلة في بريد حزب التحرير الذي يدعي انه علي منهاج النبوة والواقع لايؤيد ادعاءه.