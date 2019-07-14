بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بوقف التصعيد بين واشنطن وإيران وتدعو للحوار

حذر بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الأحد من انهيار الاتفاق النووي مع إيران. وعبر البيان المشترك عن القلق البالغ تجاه الهجمات التي وقعت في الخليج وتدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. كما عبر عن الانزعاج من الهجمات على السفن في الخليج وتدهور الأمن، وذلك وفقاً لما ورد عن فضائية "يكاي نيوز.

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