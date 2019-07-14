المعارضة الصومالية تنتقد بشدة تدخلات قطر السافرة في الصومال

دعا السياسي الصومالي المعارض عبد الرحمن عبد الشكور دولة قطر الى وقف تدخلاتها السافرة في الصومال.

وفي منشورة على صفحته عبر فيسبوك، انتقد السياسي الصومالي الذي يتزعم حزب ودجير تصرفات قطر تجاه الصومال قائلا إن قطر تتبع ممارسات إثيوبيا وذلك في إشارة الى تدخلات الدولة الخليجية في شؤون الصومال.

وأضاف المرشح الرئاسي السابق " بدأت قطر تتبع تصرفات إثيوبيا ويقف الكثير في صفوف طويلة أمام سفيرها لدى الصومال، وغرست فينا متابعين لها"

وتساءل السياسي الصومالي سبب الصمت عن سياسة قطر السلبية تجاة البلد الإفريقي في حين يوصف السياسيين التابعين لإثيوبيا بالعملاء.

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وقال زعيم حزب ودجير " ندعو دولة قطر الى وقف تدخلاتها السافرة في شؤون الصومال والتجنب عن تصرفات سلبية فشلت فيها دول أخرى"

وتأتي تصريحات السياسي الصومالي في وقت تواصل قطر تدخلاتها في شؤون البلد الواقع في شرق إفريقيا مستخدمة سياسة الإغراء المالي والتي تنعكس سلبا على الصومال.

ويشكك العديد من الخبراء ممارسات سفير دولة قطر في الصومال والذي يزور الولايات الإقليمية ويجتمع مع رؤسائها معتبرين ذلك خرقا سافرا في شؤون الداخلية للصومال.