فرماجو يطلب من الوكالات الفيدرالية والإقليمية تعزيز أمن ولاية جوبالاند

دعا الرئيس الصومالي ، محمد عبد الله فرماجو ، أجهزة الأمن الحكومية إلى تعزيز الأمن في ولاية جوبالاند الإقليمية.

وتأتي دعوته بعد يوم واحد فقط من هجوم حركة الشباب على فندق شعبي في مدينة كيسمايو الساحلية ، والذي أودى بحياة 26 شخصًا وأصيب أكثر من 50 آخرين.

وجاء في بيان صادر من مكتب الاتصالات لقصر الرئاسي الصومالي "دعا الرئيس أجهزة الأمن الفيدرالية في ولاية جوبالاند إلى توخي مزيد من اليقظة بشأن النوايا السيئة للجماعات الإرهابية وضمان الأمن"

وتمنى الرئيس فرماجو الشفاء السريع للجرحى في الهجوم البشع بينما أمر الوكالات الحكومية ذات الصلة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

وانتهت الأجهزة الأمنية الصومالية من حصار الفندق لأكثر من 12 ساعة صباح يوم السبت.