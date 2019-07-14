قيادي حوثي يكشف دور حزب الله في اليمن

كشف قيادي ميداني حوثي سابق، دور خبراء حزب الله اللبناني الموالي لإيران، في والتخطيط والتدريب، وتصنيع المتفجرات وغيرها.

وحسب تقرير لموقع "نيوز يمن"، يقول "أبو حرب"، كما يُلقب، إنه ينتمي للمؤسسة العسكرية، وحصل على دورات تدريبية في التسعينيات في عدد من الدول، ما أكسبه خبرة علمية وعملية واسعة، وأنه انتمى مع غيره من الضباط اليمنيين، إلى ميليشيا الحوثي، بين 2015 و 2018، رغم شك الحوثيين فيه وحذرهم منه.

وعن حضور حزب الله ودوره في اليمن، يقول أبوحرب، إن ميليشيا الحوثي، حولت معقلها في شبوة شمال اليمن، إلى ثكنة خاصة بعناصر حزب الله اللبناني.

وأضاف المتحدث، أن خبراء الحزب دخلوا اليمن، بجوازات مزورة يمنية، وسورية، للتدريب العسكري وتصنيع المتفجرات، وأوضح أن خبراء الحزب تخصصوا في "تدريب المقاتلين الحوثيين على صنع وتجهيز العبوات الناسفة، وزراعة الألغام، وكيفية التصرف عند الوقوع في الأسر بيد القوات الحكومية".