ضربت الفيضانات غرب اليونان اليوم الأحد، بعد أيام قليلة من مقتل 7 أشخاص في عاصفة عاتية شمال البلاد.
وألحقت الفيضانات أضرارا بالطرق القريبة من مدينتي نافباكتوس وباترا وأغلقت طريقا رئيسيا لبضع ساعات، حسب وكالة أنباء "رويترز".
وقال مسؤول في خدمة الإطفاء لرويترز "مياه الفيضانات غمرت الكثير من المنازل والمحال بالقرب من نافباكتوس ثمة أضرار لحقت بالمنازل والمحال والسيارات".
وكان سبعة أشخاص، بينهم ستة سياح، لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من مئة آخرون يوم الخميس عندما ضربت عاصفة ليلية شمال اليونان.
وليس من المعتاد هبوب مثل هذه العواصف القوية في اليونان التي عادة ما يكون فصل الصيف فيها حارا وجافا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مقتل 7 في عاصفة.. الفيضانات تضرب اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.