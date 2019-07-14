بعد مقتل 7 في عاصفة.. الفيضانات تضرب اليونان

ضربت الفيضانات غرب اليونان اليوم الأحد، بعد أيام قليلة من مقتل 7 أشخاص في عاصفة عاتية شمال البلاد.

وألحقت الفيضانات أضرارا بالطرق القريبة من مدينتي نافباكتوس وباترا وأغلقت طريقا رئيسيا لبضع ساعات، حسب وكالة أنباء "رويترز".

وقامت السلطات اليونانية بإجلاء عشرات الأشخاص من منازل غمرتها مياه الفيضانات في غرب البلاد.

وقال مسؤول في خدمة الإطفاء لرويترز "مياه الفيضانات غمرت الكثير من المنازل والمحال بالقرب من نافباكتوس ثمة أضرار لحقت بالمنازل والمحال والسيارات".

وكان سبعة أشخاص، بينهم ستة سياح، لاقوا حتفهم وأصيب أكثر من مئة آخرون يوم الخميس عندما ضربت عاصفة ليلية شمال اليونان.

وليس من المعتاد هبوب مثل هذه العواصف القوية في اليونان التي عادة ما يكون فصل الصيف فيها حارا وجافا.