استئناف الدراسة بجامعة الخرطوم في غضون اسبوعين

قرر مجلس عمداء جامعة الخرطوم استئناف الدراسة بجميع الكليات والدراسات العليا بنهاية شهر يوليو الجاري. وعقد اجتماعا اليوم الأحد رأسه مدير الجامعة ونوابه وأمين الشؤون العلمية الى جانب عمداء الكليات تم الاتفاق على جدولة.

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