قتيل ومصابون في تفجير إرهابي جديد بالصومال

قُتل جندي بالحكومة الصومالية وأصيب خمسة أشخاص آخرون في أعقاب تفجير إرهابي، وقع في مقهى في مدينة دوساماريب، اليوم الأحد، طبقاً لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم.
ومن بين الجرحى عضو إقليمي في البرلمان وصاحب المقهى.
وفجرت هيئات الأمن بنجاح عبوة ناسفة ثانية، تم العثور عليها بالقرب من نقطة تفتيش.
من جانب آخر قال قائد بارز بالجيش الوطني الصومالي، اليوم الأحد، أن قواته قتلت 15 مسلحاً من جماعة "الشباب" الصومالية في عملية عسكرية بالمناطق الجنوبية من الصومال، جرى تنفيذها أمس السبت، بعد يوم من مقتل أكثر من 20 شخصاً في هجوم دموي من قبل الجماعة الإرهابية، طبقاً لما ذكرته إذاعة "شبيلي" الصومالية اليوم.
وأضاف القائد العسكري أن القوات نفذت الهجوم ضد الجماعة في بلدة وانلاوين في منطقة شبيلي السفلى.
وتابع القائد "تقدمت قواتنا للسيطرة على مناطق من قبضة متطرفي الشباب. قتلنا 15 منهم وسيطرنا على عدة قرى".
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