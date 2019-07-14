السعودية والامارات تقدمان دعم لانقاذ المؤسم الزراعي بالسودان

قال مصدر مسؤول أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ارسلتا اليوم الأحد سفينة تحمل ما يزيد على 50 ألف طن لانقاذ المؤسم الزراعي في السودان.

وتنطلق السفينة التي تحمل المغذيات الزراعية (اليوريا) واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي بالمملكة إلى ميناء بورتسودان بالخرطوم.

وأكد المصدر حسب وكالة الانباء السعودية (واس) أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمراراً للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من أهل السودان.

وأوضح أن هذه المساعدات جاءت امتداداً للدعم المالي البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمته السعودية والإمارات منها 500 مليون دولار كوديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

وأضاف المصدر أن الدعم المباشر للشعب السوداني الذي تقدمانه المملكة والإمارات ينطلق من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في النواحي كافة.

