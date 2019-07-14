وقال زوما للصحافيين هذا الأسبوع إن "اللجنة طلبت مني الحضور لأدلي بإفادة وتقديم كل المعلومات التي أملكها". وأضاف "سأهذب وسنرى كيف ستسير الأمور".
ومنذ أن بدأت جلساتها، جمعت لجنة زوندو ملفاً كبيراً يتهم الرئيس السابق.
وروى الوزير السابق مسيبيسي جوناس للجنة كيف جاء الأخوان غوبتا ليعرضا عليه في 2015 وزارة المالية مقابل مساعدتهما في الحصول على عقود، ورشاوى بـ 600 مليون راند (40 مليون يورو).
وقال جوناس، إن أجاي غوبتا أكد له بشكل واضح "يجب أن تفهم أننا نسيطر على كل شيء، وأن العجوز زوما سينفذ كل ما نطلب منه أن يفعله".
وأكد وزير آخر للمالية نهلانهلا نيني، أن زوما أقاله في السنة نفسها لأنه رفض مشروعا مربحاً لعقد نووي لمصلحة الأخوين غوبتا اللذين يملكان منجم يورانيوم.
أما وزير الشركات العامة الحالي برافين غوردان، فصفى حساباته مع زوما باتهامه "بالسماح بجو من الإفلات من العقاب، يتيح الفساد" و"بجعل الدولة أسيرة" لمصالح خاصة.
وأوضح غوردان أن قيمة الأموال العامة المختلسة في السنوات الأخيرة في بلده بلغت 100 مليار راند (6 مليارات يورو).
لكن زوما نفى كل الاتهامات. وقال في خطاب في جامعة الكاب الشرقية: "كل هذا ليس مرتبطاً إلا بالسياسة". وأضاف "لا وجود لأسر الدولة".
وعبر التحالف الديموقراطي، أكبر حزب معارض في البلاد عن ارتياحه للاستماع لزوما. وقالت النائب ناتاشا مازونه: "لا يجب أن يتمتع جاكوب زوما بحصانة". وأضافت "يجب أن يحاسب على دوره في أسر الدولة".
ورغم كل ما وجه له، لم يُتهم الرئيس رسمياً بعد. ويلاحقه القضاء اليوم في قضية واحدة تتعلق برشاوى دفعت على هامش عقد للتسلح قبل عشرين عاماً.مات الصحفية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جنوب أفريقيا السابق يمثل الإثنين أمام لجنة لمُكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.