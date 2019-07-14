تقرير: هاري ماغواير يخضع للكشف الطبي في مانشستر يونايتد بصفقة قياسية

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية، الأحد، أن المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغواير، لاعب ليستر سيتي، سيجري الفحوصات الطبية في مانشستر يونايتد، تمهيدًا لصفقة انتقاله.

وبحسب صحيفة ”صن“، فإن مانشستر يونايتد تفوق على منافسيه، وأبرزهم مانشستر سيتي، ونجح في الحصول على هاري ماغواير، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

وحال نجاح الصفقة بـ80 مليون جنيه إسترليني؛ فإن ماغواير سيصبح أغلى لاعب في العالم، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت ”صن“ أن مانشستر يونايتد سيدفع لليستر سيتي 60 مليون جنيه إسترليني مقدمًا، على أن يكون المبلغ المتبقي كإضافات.

وأوضحت الصحيفة أن ماغواير، البالغ من العمر 26 عامًا، سيخضع للفحص الطبي غدًا الإثنين، وسيكون ثالث صفقات مانشستر يونايتد بعد آرون بيساكا ودانييل جيمس.

وهاري ماغواير، الذي جدد عقده مع ليستر سيتي في سبتمبر الماضي حتى العام 2023، شارك في 32 مباراة مع ليستر سيتي موسم 2018/2019، بواقع 2689 دقيقة، سجل فيها هدفين.