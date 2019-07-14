جامعة الخرطوم تستأنف الدراسة الأحد المقبل

قرر مجلس عمداء جامعة الخرطوم خلال اجتماع طارئ، يوم الأحد، استئناف الدراسة اعتباراً من الأحد المقبل الحادي والعشرين من الشهر الجاري لطلبة الدراسات العليا، على أن يبدأ طلاب المستوى الأول والفصول النهائية في 28 من الشهر.

وترأس الاجتماع الذي انعقد بقاعة الاجتماعات بأمانة الشؤون العلمية مدير الجامعة أ.د.أحمد محمد سليمان رئيس المجلس.

وقدم أمين الشؤون العلمية أ.د.سمير محمد حسن شاهين، مقترحاً لاستئناف الدراسة بالجامعة، وبعد نقاش مستفيض من عمداء الكليات تم الاتفاق على جدول عملية استئناف الدراسة.

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وقالت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالجامعة، في تصريح صحفي،بحسب الشروق – إن الدراسة ستستأنف يوم 21 يوليو الجاري لجميع طلاب كلية الدراسات العليا، يعقبهم يوم الأحد 28 يوليو الجاري طلاب المستوى الأول والفصول النهائية بكل كليات مجمع الوسط عدا مدرسة العلوم الإدارية، التي ستحددها إدارة المدرسة لاحقاً.

ويشمل قرار استئناف الدراسة كليات: مجمع شمبات، ومجمع التربية، وجميع كليات مجمع العلوم الطبية والصحية بكل مستوياتها، وجميع طلاب كلية الدراسات التقنية والتنموية بكل المستويات عدا كلية الطب، وعلى طلابها مراجعة لوحة إعلانات الكلية.

وستستأنف الدراسة في باقي المستويات يوم الأحد 18 أغسطس القادم بكل باقي كليات مجمع الوسط عدا مدرسة العلوم الإدارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)