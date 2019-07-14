مصر تستعد لحفل اختتام الأمم الأفريقية على أعلى المستويات

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، اليوم الأحد 14 يوليو/تموز، اجتماعا مع اللواء علي درويش المدير التنفيذي لاستاد القاهرة الدولي وبحضور ممثلي مؤسسة إعلام المصريين وممثلي الشركة المعنية بتنظيم فعاليات حفل الختام الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية وذلك لبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لكافة فعاليات ومنافسات البطولة بدءا من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكافة منافسات وفعاليات البطولة على جميع الإستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.

ومن جانبه، أكد صبحى خلال الاجتماع على ضرورة خروج حفل ختام البطولة بنفس المستوى المتميز بحفل الافتتاح وفعاليات التنظيم وبما يليق بسمعة مصر وريادتها القارية وبما يؤكد لجميع المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم أن مصر تستطيع استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.

يذكر بأن استاد القاهرة سيحتضن المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة 19 يوليو/تموز، حيث سيتحدد اليوم الأحد 14 يوليو/تموز طرفا المباراة النهائية.

حيث سيلتقي منتخبا السنغال وتونس في مباراة الدور نصف النهائي على أن يلتقي منتخبا نيجيريا والجزائر بذات الدور لاحقا من مساء اليوم.