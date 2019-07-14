يأتي ذلك في إطار متابعة وزير الشباب والرياضة لكافة فعاليات ومنافسات البطولة بدءا من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكافة منافسات وفعاليات البطولة على جميع الإستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.
ومن جانبه، أكد صبحى خلال الاجتماع على ضرورة خروج حفل ختام البطولة بنفس المستوى المتميز بحفل الافتتاح وفعاليات التنظيم وبما يليق بسمعة مصر وريادتها القارية وبما يؤكد لجميع المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم أن مصر تستطيع استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.
يذكر بأن استاد القاهرة سيحتضن المباراة النهائية للبطولة يوم الجمعة 19 يوليو/تموز، حيث سيتحدد اليوم الأحد 14 يوليو/تموز طرفا المباراة النهائية.
حيث سيلتقي منتخبا السنغال وتونس في مباراة الدور نصف النهائي على أن يلتقي منتخبا نيجيريا والجزائر بذات الدور لاحقا من مساء اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستعد لحفل اختتام الأمم الأفريقية على أعلى المستويات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.