وأكدت صحيفة "ماركا"الإسبانية أن هازارد سيرتدي الرقم 23 مع ريال مدريد، وهو رقم ارتبط بأساطير كرة السلة، أمثال مايكل جوردان وليبرون جيمس، خلال مسيرتهم في دوري "إن بي أي".
ووفق الصحيفة، فإن هازارد لن يستطيع ارتداء رقمه المفضل 10، لأن صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش هو من يرتديه في "الملكي".
وكانت أنباء قد ربطت هازارد بالرقم 7، الذي ارتداه أساطير ريال مدريد، مثل كريستيانو رونالدو وراؤول غونزاليس، إلا أن تمسك الدومينيكاني ماريانو دياز بمكانه بريال مدريد، سيعني أنه سيحتفظ بالرقم.
جدير بالذكر أن أبرز اللاعبين الذين ارتدوا الرقم 23 بريال مدريد، الإنجليزي ديفد بيكهام، الذي اختار الرقم عند انتقاله "للملكي" عام 2003.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يختار رقم أساطير كرة السلة على قميصه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.