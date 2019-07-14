الدفاع الروسية: قمنا بإيصال دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" إلى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها قامت، اليوم الأحد، بإيصال دفعة جديدة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى تركيا، في إطار تنفيذ العقد الموقع بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن إيصال هذه الدفعة يجري وفق الاتفاقيات التي توصل إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حول تحديث نظام الدفاع الجوي التركي.

وذكرت الوزارة أن منظومة "إس-400" تعد من أحدث أنظمة الدفاع الجوي، وهي المخصصة لإصابة مجموعة كبيرة من وسائل الهجوم الجوي الحديثة في ظروف مقاومة الموجات الرادوية.

وشدد البيان على أن توريد أجزاء المنظومة الصاروخية الروسية إلى تركيا يتم وفق العقد وفي المواعيد المتفق عليها سابقا.

وأفادت وكالة الأناضول التركية، في وقت سابق من هذا اليوم، بوصول 3 طائرات شحن تحمل أجزاء من أنظمة "إس-400" الروسية إلى تركيا.

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ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع التركية أن طائرات الشحن الروسية الثلاث هبطت في قاعدة أكينجي الجوية في ضواحي أنقرة.

وبدأ وصول طائرات الشحن الروسية التي تحمل الأجزاء المكونة لأنظمة الدفاع الصاروخية "إس-400" إلى تركيا يوم الجمعة الماضي.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة أن توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا يجري بالتزامن مع استمرار عملية تدريب العسكريين الأتراك الذي سيتعين عليهم استخدام هذه الأنظمة.