أنغيلا ميركل تمتدح منفذي محاولة اغتيال هتلر

وأكدت ميركل أمس بمناسبة مرور 75 عاما على المحاولة الفاشلة لاغتيال هتلر في أثناء الحرب العالمية الثانية أن الألمان اليوم "ملزمون بالتصدي لكافة التوجهات التي تسعى لتدمير ديمقراطيتنا".
وأضافت المستشارة أن منفذي محاولة الاغتيال "أظهروا أنهم يتبعون ضميرهم، وشكلوا بذلك جزءا من تاريخ ألمانيا الذي كان، فيما عدا ذلك، غارقا في ظلام النازية".
وتابعت بالقول: "إنهم (منفذو المحاولة) يستحقون الشكر، لأن دستورنا ربما ما كان من الممكن أن ينشأ بدون هذه الأفعال. نشأنا على أكتاف شجاعة هؤلاء الأفراد، ويمكننا أن نسعد بوجود هذا الجزء في تاريخنا".
جدير بالذكر أن العقيد كلاوس فون شتاوفنبرغ حاول، بالتعاون مع ضباط آخرين في 20 يوليو عام 1944، اغتيال هتلر بتفجير قنبلة أثناء عقده اجتماعا مع كبار ضباطه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، ونجا هتلر من التفجير وتلقى جروحا طفيفة، ليتم بعدها إعدام العقيد والضباط المتورطين في المحاولة.
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