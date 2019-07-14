ليفربول يدخل المنافسة للتعاقد مع مهاجم روسي

وأوردت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يرى في تشالوف، الخيار المناسب والأفضل لتعويض المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، الذي رحل عن "الريدز" مع نهاية الموسم المنصرم.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول، سيتنافس للظفر بخدمات تشالوف صاحب الـ21 عاما، مع عدة أندية على غرار أرسنال، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، وإشبيلية، وموناكو.
وبرز تشالوف، بشكل لافت في الموسم الماضي، حيث تصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بتسجيله 15 هدفا.
ويقدر موقع "Transfermarkt"، المختص في تحديد أسعار لاعبي كرة القدم، القيمة السوقية لتشالوف، في حدود 16 مليون يورو.
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