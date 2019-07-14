دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المواطنين إلى توخي الحذر بسبب احتمال حدوث فيضانات خطيرة في ولاية لويزيانا ومنطقة ساحل الخليج الأمريكي، جنوب البلاد. وكتب ترامب في أول تغريدة نشرها، اليوم الأحد، على حسابه في "تويتر": "خطر كبير لوقوع فيضانات غامرة في مناطق شاسعة من (ولاية) لويزيانا وبطول منطقة ساحل الخليج. يرجى توخي الحذر الشديد!". فيما أفاد المركز الوطني الأمريكي لرصد العواصف بأن إعصار "باري" يتحرك ببطء عبر وسط غرب ولاية لويزيانا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعصار "باري".. ترامب يدعو المواطنين لتوخي الحذر الشديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.