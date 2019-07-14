الخارجية الفلسطينية تستنكر تصريحات غرينبلات حول مستقبل البلاد

وجاء في البيان الفلسطيني الصادر اليوم أن "إدارة الرئيس ترامب وفريقه المتصهين تواصل وبطريقة ممنهجة ومقصودة تكرار مواقفهم وتصريحاتهم ومقولاتهم المعادية للشعب الفلسطيني والتي تجحف بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".
وشدد البيان على أن تصريحات غرينبلات هي "محاولة لخلق رأي عام عالمي ونقاشات وجدل إقليمي ومحلي حولها، بصفتها خطابا سياسيا جديدا يعتمد على مرجعيات جديدة ومختلفة كليا، إن لم تكن متناقضة تماما مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها".
ونددت الخارجية بـ "قلب غرينبلات للحقائق بحجة الواقعية وإسقاطه صفة الاحتلال عن إسرائيل، وترويجه لمفاهيم جديدة لطالما رغبت إسرائيل في فرضها على السياق الدولي للأحداث وللتاريخ، في تناقض واضح مع القانون الدولي ومرتكزاته من قرارات أممية".
واتهم البيان "الطغمة الأمريكية بتنفيذ مخططات الاحتلال واليمين الحاكم في إسرائيل"، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا "مجرد أبواق دعاية لمصالح إسرائيل".
يذكر أن جيسون غرينبلات كان قد قال في حوار منشور أمس إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط تهدف إلى إنهاء وجود حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، كما أكد أنه لا يمكن إعطاء أي ضمانات للفلسطينيين في الوقت الحالي.
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