يوناميد تبدي قلقها إزاء هجمات علي مقار أممية بجنوب دارفور



أبدت بعثة اليوناميد عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالهجمات الخطيرة علي ممتلكات برنامج الرؤيا العالمية وبرنامج الغذاء العالمي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفورو. أبدت بعثة اليوناميد عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالهجمات الخطيرة علي ممتلكات برنامج الرؤيا العالمية وبرنامج الغذاء العالمي في منطقة قريضة بولاية جنوب دارفورو. وحمل رئيس البعثة جيريمايا مامابولو الحكومة السودانية مسؤولية حماية جميع موظفي الامم المتحدة وممتلكاتهم داخل البلاد ، مشيراً إلي أن الحادثة التي وقعت يومي 10 - 6/20 تمت بعد اسابيع فقط من حادثة مماثلة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور



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