نكشف أسرار تأخير التوقيع على الإتفاق بين "العسكري السوداني" والمعارضة

هناك قلق داخل الشارع السوداني بسبب تأخير التوقيع على الإتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، دب خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وبين قوى الحرية والتغيير المعارضة، بشأن الإعلان الدستوري المزمع إعلانه.

وأكدت مصادر لفضائية "سكاي نيوز عربية" على وجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن الخلافات بين الجانبين تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي، كذلك ترفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.

وكان الوسيط الأفريقي قد صرّح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم الأحد بهدف إجراء مزيد من المشاورات.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، قال ولد لبات إن تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير جاء بناء على طلب الأخيرة.

وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الأفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما، من جانبه أكد تجمع المهنيين السودانيين، أن مسودة الإعلان الدستوري "غير نهائية"، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي.

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وعقدت قوى إعلان الحرية والتغيير في ولاية غرب دارفور مؤتمراً صحفياً تناولت فيه سير المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي بغية التوقيع على الاتفاق المشترك الذي توصلا اليه.

قال عصمت عبدالرحمن عضو قوى إعلان الحرية والتغيير إن تأخير التوقيع على الاتفاق نتيجة للتفاوض الذي يجري مع الحركات المسلحة لتفادي العودة إلى الحرب مرة آخرى وضمان تنفيذ حقوق المواطنين من خلال السلطة التشريعية التي يجب أن يكون فيها اعضاءاً قادرين على التشريع لحساسية المرحلة الانتقالية.

وقال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إن الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي سارٍ ولا توجد نية لنقضه وجاءت تصريحات إبراهيم ردا على مخاوف تأجيل توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أفريقية.

وأكد أن جميع مكونات قوى الحرية والتغير والجبهة الثورية طلبت خلال لقاء رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي تأجيل التوقيع لتحسين بنوده، وتضمين ما أغفل عنه سهوا أو بسبب العجلة وأشار اجبريل، إلى أن هناك قضايا أساسية لم تجد المساحة الكافية في الاتفاق، لذا يجب مراجعته حتى يصبح قادرا على إدارة المرحلة الانتقالية