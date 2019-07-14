قوى التغيير تكشف سر تأخير التوقيع على الاتفاق مع المجلس العسكري

عقدت قوى اعلان الحرية والتغيير في ولاية غرب دارفور مؤتمراً صحفياً تناولت فيه سير المباحثات بين المجلس العسكري الانتقالي بغية التوقيع على الاتفاق المشترك الذي توصلا اليه.
قال عصمت عبدالرحمن عضو قوى إعلان الحرية والتغيير إن تأخير التوقيع على الاتفاق نتيجة للتفاوض الذي يجري مع الحركات المسلحة لتفادي العودة إلى الحرب مرة آخرى وضمان تنفيذ حقوق المواطنين من خلال السلطة التشريعية التي يجب أن يكون فيها اعضاءاً قادرين على التشريع لحساسية المرحلة الانتقالية.
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