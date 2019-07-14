قال الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إن الاتفاق الذي تم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي سارٍ ولا توجد نية لنقضه وجاءت تصريحات إبراهيم ردا على مخاوف تأجيل توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أفريقية.
وأكد أن جميع مكونات قوى الحرية والتغير والجبهة الثورية طلبت خلال لقاء رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي تأجيل التوقيع لتحسين بنوده، وتضمين ما أغفل عنه سهوا أو بسبب العجلة وأشار اجبريل، إلى أن هناك قضايا أساسية لم تجد المساحة الكافية في الاتفاق، لذا يجب مراجعته حتى يصبح قادرا على إدارة المرحلة الانتقالية
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حركة العدل والمساواة: تأجيل توقيع الاتفاق بين الحرية والعسكري لا يعني نقضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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