“حميدتي”: لولا تدخل الدعم السريع لكان حال الخرطوم مختلفاً

كشف الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري، عن وجود مندسين وأجهزة مخابرات وسط قوات الدعم السريع، من أجل تشويش صورتها، وقال خلال مخاطبته حشداً جماهيرياً بمنطقة حجر العسل بولاية نهر النيل أمس (السبت) بحسب صحيفة اليوم التالي: “إن قوات الدعم السريع ليست ملائكة وأنهم بشر يمكنهم أن يخطئوا، لكنه شدد على أن القانون سيطال كل من ارتكب جرماً من قوات الدعم السريع”.

وأكد “أن أحداث فض الاعتصام إذا استمرت أكثر من ثلاثة أيام لكانت الخرطوم خالية من السكان بسبب العنف، وأنه لولا تدخل قوات الدعم السريع لأصبحت الخرطوم خلاف ماهي عليه الآن”، وأضاف: أن قوات الدعم السريع مظلومة بسبب تلك الاتهامات.

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وطالب “حميدتي” قيادات المؤتمر الوطني الذين قاموا بنهب أموال الشعب بضرورة إعادتها إلى بنك السودان قبل فوات الأوان، متعهداً بمحاسبة كل من يثبت تورطه في اختلاس أموال الشعب، مؤكداً أن الحكم أساسه العدل، وأنه يجب أن تكون هنالك عدالة.

وقال انه من الأفضل عدم الالتفات إلى الماضي وانه يجب المضي قدماً في سبيل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)