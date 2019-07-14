بالفيديو : بعد غرقها بثلاثة عقود.. غواصة سوفييتة نووية ما زالت تبث إشعاعاً

رصد باحثون مستوى هائل من الإشعاعات في موقع غواصة نووية غرقت في بحر النرويج قبل 30 عاماً.

وبحسب المعهد النرويجي لبحوث البحر، فإن الإشعاعات الصادرة عن الغواصة السوفياتية “كومسوموليتس”، أعلى بكثير من المستوى المعتاد، وتزيد عن المعدل الطبيعي للإشعاع، بواقع 800 ألف مرة.

ووفقاُ ل (CNN) فإن الغواصة النووية التي تدعي “كومسوموليتس” غرقت في بحر النرويج عام 1989 بعد ان اشتعلت النيران بمقصورة القيادة .

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وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) لقي (42) بحاراُ مصرعهم في الحادث الذي وقع عام 1989 ويتواجد الحطام الان على عمق يزيد عن 5500 قدم .

الباحثون يقولون إن كمية الإشعاعات ليست خطرة رغم المستويات الصادمة و أن النشاط الإشعاعي لديه تاثير قليل جداُ علي الحياة البحرية في المياة المحيطة , ونسبة التلوث الصادر عن الغواصة منخفضة بسبب عمق الحطام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)