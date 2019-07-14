تأجيل جلسة مناقشة الوثيقة الدستورية لليوم (الأحد)

تأجلت جلسة مناقشة الإعلان الدستوري المتعلقة بالوثيقة النهائية للاتفاق إلى اليوم (الأحد)، عقب إعلان الوسيط الإفريقي طلب قوى الحرية والتغيير بتأجيل الجلسة التي كان من المقرر أن تنعقد أمس (السبت)، مواصلة للجلسات السابقة.

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وكان الاجتماع الثاني لجلسة مناقشة مسودة الاتفاق النهائي توصل في الجلسة الثانية يوم الخميس إلى اتفاق كامل حول الإعلان السياسي الذي يحدد هياكل السلطة الانتقالية، وفقاً للوسيط الإفريقي الذي أكد أن الاجتماع سادته روح طيبة، وكانت الجلسة الثانية استمرت بين الطرفين إلى وقت متأخر من ليل الخميس، وانتهت فجر يوم الجمعة الماضي.

وقال محمد الحسن ولد لبات، الوسيط الإفريقي، في تصريحات صحفية بحسب صحيفة اليوم التالي، إن الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد بين وفد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تأجيل لليوم (الأحد)، بعد طلب قوى الحرية والتغيير التأجيل لمزيد من المشاورات، وأشار إلى أن المجلس العسكري وأفق على طلب قوى الحرية والتغيير بالتأجيل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)