وقفة احتجاجية ببري رفضاً لتجفيف مدرسة حكومية لصالح إدارة الجمارك

ينفذ مواطنو حي بري وقفة سلمية اليوم، أمام مدرسة الطيب شيخ إدريس الحكومية للأساس، احتجاجاً على تجفيف المدرسة وتحويلها إلى مدرسة خاصة تتبع لإدارة الجمارك.

وقال المحامي ياسر جديد أمس، إن المدرسة من اعرق مدارس بري الحكومية للأساس بنين، ودرست فيها أجيال عديدة من أهالي بري، وأضاف أنها المدرسة الأخيرة بعد تجفيف طال مدرستين للأساس بالحي. وتابع أن إدارة الجمارك اجتمعت بعدد من سكان الحي وأبلغتهم حصولها على موافقة إدارة التعليم بمحلية الخرطوم على تبعية المدرسة للجمارك ونقل الطلاب إلى مدرسة أخرى مع تخصيص ٣٠% من مقاعد القبول للصف الأول لطلاب الحي فقط، على أن يتم دفع الرسوم الخاصة ببقية الفصول.

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وشدد المحامي بحسب صحيفة الجريدة، على أن ذلك يحدث في وقت يعاني فيه أولياء الأمور من الإيفاء بمتطلبات العام الدراسي الجديد.

وردد مواطنو الحي في اجتماع بميدان بري الدرايسة هتافات تتمسك بالمدرسة مثل (المدرسة ما للبيع)، ورفض المشاركون في الاجتماع التهجم على مدارس المنطقة من قبل أية جهة كانت، وانتقدوا تجويل مؤسساتهم إلى مؤسسات استثمارية، وشددوا في الوقت ذاته على ضرورة حماية السلطات المختصة لحق أبنائهم في التعليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)