السلطات تمنع المحتجين ببحري من عبور كبري المك نمر إلى الخرطوم

منعت قوات مشتركة من الأجهزة النظامية المختلفة امس، المواطنين في بحري من عبور كبري المك نمر إلى الخرطوم.

وارتكزت تلك القوات أمام الكبري منذ الصباح للحيلولة دون عبور مواكب منطقة بحري إلى الخرطوم، بعد انطلاق تلك المواكب تلبية لدعوة قوى الحرية والتغيير بتسيير مسيرة (العدالة أولاً) في ذكرى أربعينية فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 يونيو الماضي.

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وأغلقت عربات دفع رباعي تابعة للدعم السريع ومركبات للجيش شارع الجامعة، من أمام تقاطع الشارع مع كبري المك نمر بالخرطوم، وانتشرت ارتكازات الجيش في عدد من شوارع الخرطوم بكثافة على غير العادة، فيما انتشر أفراد الشرطة في منطقة بحري على امتداد شارع المعونة.

وتواصلت التظاهرات بحسب صحيفة الجريدة حتى مساء أمس، في منطقة شمبات، كما تجمع محتجون في استاد الشعبية باسم مليونية الشهداء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)