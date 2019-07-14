اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مبادرة مليارية من السودانيين العاملين بالخارج

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 14-يوليو-2019

7 مشاهدة

مبادرة مليارية من السودانيين العاملين بالخارج

يعكف عدد من خريجي كليات الاقتصاد والعلوم الادارية جامعة الخرطوم بالدفع بمبادرة مليارية تهدف لجمع مليار دولار من خلال اشتراكات للسودانيين العاملين بالخارج .

وقال المصرفي عضو اللجنة المشرفة على المبادرة ، محمد مصطفى أن المبالغ ستوظف في تأسيس أوراق مالية من خلال وزارة المالية وبنك السودان المركزي لتوفير منتجات مالية ذات عائد لحملة المساهمات .

Advertisements

وبحسب صحيفة الأخبار أعلن مصطفى بأن المبادرة ستطرح من قبل اللجنة المشرفة على وزارة المالية وبنك السودان المركزي للتفاكر في طريقة الاستفادة من المبالغ في تمويل الزراعة والصناعة ، لافتاً الى أن العمل سيتم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية التي لها المقدرة والخبرة ودراية كاملة على ادارة مثل تلك المؤسسات ، متوقعاً أن تكون البداية حسب رأي اللجنة المشرفة بعد تكوين الحكومة المدنية واكمال الهياكل الحكومية ، قاطعاً على أن المبادرة غير ربحية ولها ممثلون في كل قارات العالم .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة مليارية من السودانيين العاملين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا