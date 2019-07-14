مبادرة مليارية من السودانيين العاملين بالخارج

التاريخ: 14-يوليو-2019
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يعكف عدد من خريجي كليات الاقتصاد والعلوم الادارية جامعة الخرطوم بالدفع بمبادرة مليارية تهدف لجمع مليار دولار من خلال اشتراكات للسودانيين العاملين بالخارج .
وقال المصرفي عضو اللجنة المشرفة على المبادرة ، محمد مصطفى أن المبالغ ستوظف في تأسيس أوراق مالية من خلال وزارة المالية وبنك السودان المركزي لتوفير منتجات مالية ذات عائد لحملة المساهمات .
وبحسب صحيفة الأخبار أعلن مصطفى بأن المبادرة ستطرح من قبل اللجنة المشرفة على وزارة المالية وبنك السودان المركزي للتفاكر في طريقة الاستفادة من المبالغ في تمويل الزراعة والصناعة ، لافتاً الى أن العمل سيتم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية التي لها المقدرة والخبرة ودراية كاملة على ادارة مثل تلك المؤسسات ، متوقعاً أن تكون البداية حسب رأي اللجنة المشرفة بعد تكوين الحكومة المدنية واكمال الهياكل الحكومية ، قاطعاً على أن المبادرة غير ربحية ولها ممثلون في كل قارات العالم .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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