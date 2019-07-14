طالبات بجامعة الأحفاد يرددن هتافات مناهضة لحزب الأمة ورئيسه

شدد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، على ضرورة إبعاد الجيش عن العمل السياسي، واعتبر أن أكبر ضحايا الانقلابات العسكرية هم العسكريون أنفسهم.

وقال المهدي في احتفال تدشين كتابه (الهوية السودانية بين التسبيك والتفكيك)، بجامعة الأحفاد بأم درمان أمس بحسب صحيفة الجريدة، (لن يصلح الجيش الآن إلا إذا وضع بينه وبين العمل السياسي برزخاً)، ورأى أن المرحلة الحالية تتطلب كثيراً من الحكمة.

واعتبر المهدي أن الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة تحول إلى أيقونة تاريخية بسبب فضه بالقوة، وذكر أن جراح الضحايا ستكون أقوى فم يشكل أكبر ضغط شعبي.

وأضاف أن أية محاولة لإبعاد الدين سيستغلها المتفلتون لأن التطرف العلماني يريد طرد الدين من الحياة، وكلما حاولوا إبعاد الدين نشطت الأصوليات المختلفة.

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وكشف رئيس حزب الأمة القومي عن مشروع يعد له بعنوان (الكونفدرالية العربية الإفريقية)، وأوضح إنها تضم السودان وجيرانه.

وشهدت الاحتفالية هتافات مضادة لحزب الأمة القومي ورئيسه الصادق المهدي، من طالبات بجامعة الأحفاد بالقرب من قاعة محمود الحاج الشيخ التي شهدت الفعالية، لكن المهدي رد على ذلك الهجوم بتحية الطالبات بعصاه، وعزا الهجوم للظروف التي تعيشها البلاد، ونوه إلى أنه يعذر أولئك الطالبات فيما اقدمن عليه.

وكان مدير الجامعة د. قاسم بدري حاول إثناء الطالبات عن الهتافات غير إنهن واصلن فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)