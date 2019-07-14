زلزال بقوة 7.3 درجة يهز مولوكو في شرق إندونيسيا

ضرب زلزال قوي تبلغ شدّته 7.3 درجة شرق إندونيسيا، اليوم الأحد، حسب المعهد الأمريكي للجيوفيزياء الذي لم يُصدر تحذيرًا من حدوث تسونامي.

وحصلت الهزة الأرضية بعيد الساعة الـ 18.00 الـ(09.00 ت غ) على جزيرة هالماهيرا في أرخبيل مولوكو على عمق عشرة كيلومترات. ولم تتوافر معلومات على الفور بشأن ضحايا أو أضرار محتملة.