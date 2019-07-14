أرسنال يغض الطرف عن ضم زياش

وبحسب تقارير إعلامية إنجليزية، فإن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، تخلى عن فكرة التعاقد مع زياش، صانع ألعاب نادي أياكس أمستردام الهولندي.
وكشفت صحيفة "مترو"، أن عقد اللاعب المغربي مع أياكس، يتضمن بندا يتيح له الرحيل عن الفريق الهولندي هذا الصيف مقابل 25 مليون يورو، لكن ورغم ذلك، فإدارة "الغانرز" لم تتشجع لضم صاحب الـ26 عاما.
وأوضحت الصحيفة، أن الطاقم التقني لنادي أرسنال بقيادة المدرب إيمري، وبعد تحليل مفصل لطريقة لعب زياش، قرر غض الطرف عن الضفر بخدماته، والبحث عن لاعب آخر، وعلى ما يبدو سيكون الايفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي.
وقدم الأسد المغربي أداء رائعا رفقة أياكس في الموسم المنصرم، وقاده نحو التتويج بالثنائية المحلية (الدوري والكأس)، كما بلغ معه الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، غير أن أداء زياش تراجع بشكل كبير خلال مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا "مصر 2019"، ولم يظهر بمستواه المعهود، والأدهى من ذلك، فقد تسبب في خروج منتخب المغرب من الدور ثمن النهائي، بتضييعه ضربة جزاء أمام بنين، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لتتحول أحلام اللاعب في قيادة منتخب "أسود الأطلس" للفوز باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، إلى كابوس.
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